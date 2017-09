VIDEO: Zussen bijna van Euromast geblazen tijdens familiebezoek

Weer of geen weer. Een uitstapje naar de Euromast in Rotterdam is altijd een goed idee. Dat hebben twee zussen woensdagochtend aan den lijve ondervonden toen ze bijna wegbliezen van de hoogst te bezoeken toren van Nederland.

Een van de zussen is op familiebezoek uit de Verenigde Staten. Een beetje wind houdt haar niet tegen. Kijk hierboven de video.