Arrestatieteam houdt twee personen aan in Dordtse wijk Sterrenburg

arrestatieteam

Een arrestatieteam van de politie heeft woensdagmiddag twee mannen opgepakt in de Heelalstraat in Dordtse wijk Sterrenburg. Waarom dat gebeurde is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de politie hebben de arrestaties te maken met "een lopend onderzoek". Daarover worden verder geen mededelingen gedaan.