Stel je vraag over de wedstrijd Feyenoord tegen Manchester City!

De fans zijn er klaar voor!

Feyenoord is na vijftien jaar terug in de groepsfase van de Champions League. De regerend landskampioen hoopt vanavond in de Kuip opnieuw een Europees seizoen te openen met een overwinning tegen de club Manchester City.

Geschreven door Danique Crijnen

Rijnmond NU is al vroeg in de Kuip voor de wedstrijd die om 20:45 gespeeld wordt!

