Feyenoord onder 19 verliest van Manchester City

Feyenoord onder 19 voorafgaand aan de wedstrijd

Het team van Feyenoord onder 19 heeft hun eerste wedstrijd in de Youth League niet kunnen winnen. In het Van Donge en De Roo Stadion van Excelsior was de jeugd van Manchester City met 2-0 te sterk.

Halverwege de wedstrijd stond de A1 van Feyenoord door een goal van Matondo al achter. Na rust was het Francis die de score verdubbelde. Later vanavond is het de beurt aan het grote Feyenoord om het beter te doen, als het eerste elftal van Manchester City langskomt in De Kuip.