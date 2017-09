Live-vooruitblik TV Rijnmond op Feyenoord - Manchester City

Feyenoord in Champions League

Radio Rijnmond blikt uiteraard vanavond vanaf 18:00 uur vooruit op de terugkeer van Feyenoord in Champions League, maar ook TV Rijnmond is er live bij. Vanaf 19:10 uur staan de verslaggevers Ruud van Os en Frank Stout bij het stadion en in de stad om de sfeer te verslaan en vooruit te blikken op het duel met Manchester City.

De uitzending duurt tot 19.53 uur en in die periode zullen bekende oud-Feyenoorders, analytici en supporters voor de microfoon komen. De aankomst van de bus van Manchester City, de opstellingen en het feest in de stad zullen ook niet ontbreken. Op Radio Rijnmond blikt presentator Bart Nolles vanaf 19.00 uur in een bomvolle show vooruit op deze bijzondere wedstrijd voor Feyenoord. Een uur eerder zijn de verslaggevers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel al vanuit De Kuip te horen in het programma Rijnmond Nu met Ruud de Boer. Vanaf 20.45 uur zal het duo, zoals altijd, integraal verslag doen van het duel.