Reddingsteam aan de slag op Sint-Maarten

Foto: USAR.NL

Het Urban Search And Rescue-team (USAR) is woensdag aan het werk gegaan in Sint-Maarten. Tientallen medewerkers uit de veiligheidsregio's in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Hollands Midden gaan noodhulp verlenen na de verwoestende orkaan Irma.

In het team zitten onder meer brandweermensen, verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen. De eerste prioriteiten zijn om het ziekenhuis en de scholen op het eiland weer volledig te laten draaien. De spullen van het team komen donderdag aan op Sint-Maarten met een vrachtvliegtuig van de Duitse luchtmacht. Om toch al aan het werk te kunnen gebruikt het team materieel van de lokale brandweer en wat spullen die een lokale bouwmarkt nog had liggen.