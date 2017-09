Lift kapot? Bewoner kookt voor zeventien man

Koken voor zeventien man. Hobbykok John la Gordt Dillié doet het deze week elke dag. De lift in zijn flat Heerenbeek in de Rotterdam-Zuidwijk doet de hele week niet vanwege onderhoudswerkzaamheden. John besloot zeventien medebewoners uit te brand te helpen die de hele week niet uit hun woning kunnen.

John: "Wij als bewonerscommissie vinden het belangrijk om bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke situatie zonder lift. Er zijn mensen die de flat niet kunnen verlaten vanwege hun leeftijd of omdat ze er fysiek niet toe in staat zijn. Die geven wij elke dag een verse maaltijd."

Dinsdag kookte John voor iedereen stoofvlees met boontjes en aardappelpuree. Woensdagavond kunnen bewoners kiezen tussen macaroni of nasi goreng geserveerd met kippedijen en een omeletje.

Maartje van Bragt is blij met de avondmaaltijd: "Heel mooi dat John dit doet, want daardoor kunnen wij toch thuis in onze woning blijven en hoeven we niet naar een klein hotelkamertje."