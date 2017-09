Vrouw botst op politiepaard in centrum Rotterdam

Foto: MediaTV

In de Witte de Withstraat in Rotterdam is woensdag een politiepaard gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde op de kruising met de Hartmanstraat door een vrouw die - nota bene - onderweg was naar het oogziekenhuis.

Na de botsing sloeg het paard op hol. Aan het einde van de Witte de Withstraat lukte het iemand om het dier weer te vangen. Een vrachtwagen heeft het lichtgewonde paard daarna opgehaald.