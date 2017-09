Marine stuurt Karel Doorman naar Sint-Maarten

Het grootste schip van de marine, de Karel Doorman, gaat hulpgoederen brengen naar Sint-Maarten. Dat heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdagavond gezegd.

De Karel Doorman is een logistiek ondersteuningsschip dat op lastige plekken mensen en spullen kan afleveren. Het marineschip was begin deze maand te zien op de Wereldhavendagen in Rotterdam en vaart nu nog in de Oostzee . De Karel Doorman wordt in Nederland geladen en vaart daarna door naar Sint-Maarten.

Twee andere marineschepen, de Pelikaan en de Zeeland, zijn al afgemeerd in de haven van Sint-Maarten om hulp te verlenen na de verwoestende orkaan Irma.