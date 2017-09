Feyenoord kansloos ten onder tegen Manchester City (0-4)

Feyenoord had woensdag zich een ander Europees avondje voorgesteld in het Champions Leagueduel tegen Manchester City. De Rotterdammers kregen in de eerste wedstrijd van de groepsfase een pak slaag van de Engelsen: 0-4.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst startte dramatisch. John Stones kopte de gasten op 0-1, maar kreeg hulp van Tonny Vilhena die op de lijn de bal door zijn benen liet glippen.

Acht minuten later schoot Sergio Agüero een voorzet vanaf de rechterkant van Kyle Walker raak (0-2). De gifbeker was nog lang niet leeg voor Feyenoord, want voor het halfuur had Gabriel Jesus, die niet buitenspel stond, de 0-3 al gemaakt.

Manchester City was klassen beter dan Feyenoord. De Rotterdammers raakten gefrustreerd. Feyenoord pakte in drie minuten drie gele kaarten (Jeremiah St. Juste, Michiel Kramer en Vilhena). Vooral de laatste twee spelers mochten van geluk spreken dat scheidsrechter Szymon Marciniak uit Polen hen niet voortijdig naar de kleedkamer stuurde.

Tweede helft

De storm vanraasde in de tweede helft minder hevig dan in de eerste helft. Het team van trainer Josep Guardialo wist nog één keer te scoren. Stones kopte in de 64e minuut zijn tweede doelpunt van de avond en de 0-4 binnen.

Feyenoord was in de tweede helft ook niet bij machte om de ploeg uit Manchester in de problemen te brengen. Het enige lichtpuntje van de avond aan Feyenoord-kant was het debuut van jeugdspeler Dylan Vente, die Kramer verving. De 0-4 is daarmee de grootste Europese nederlaag ooit voor eigen publiek. In 1998 verloor Feyenoord met 0-3 van VfB Stuttgart.

Het is aan de ploeg van Van Bronckhorst om zichzelf zo snel mogelijk op te rapen, want zondag speelt Feyenoord in Eindhoven de topper tegen PSV.

Feyenoord-Manchester City 0-4 (0-3)

2' 0-1 Stones

10' 0-2 Aguëro

25' 0-3 Jesus

63' 0-4 Stones

Opstelling Feyenoord: Jones; Amrabat (78' Larsson), St. Juste, Van der Heijden, Botteghin, Nelom; El Ahmadi, Vilhena; Berghuis (46' Toornstra), Kramer (72' Vente), Boëtius

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho (72' Sané), De Bruyne, Bernardo, Silva (67' Delph); Jesus, Agüero (60' Sterling)