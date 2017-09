El Ahmadi: 'Krachtsverschil was veel te groot'

Iedereen bij Feyenoord had zich woensdag iets anders voorgesteld van de terugkeer in de Champions League. Zo ook Karim El Ahmadi, die met zijn ploeg met 0-4 verloor van Manchester City. De aanvoerder van de Rotterdammers was na afloop realistisch.

"Het krachtsverschil was veel te groot", begint El Ahmadi. De vroege 0-1 hielp Feyenoord niet. Volgens de middenvelder denkt dat er meer vertrouwen was gegroeid als de stand lang gelijk was gebleven. "Je zag na de 0-1 langzaam angst in de ploeg sluipen. We gingen geforceerd opbouwen en Manchester City zat daarop te loeren." De middenvelder heeft respect voor Manchester City: "Dit team is van wereldklasse en dat zijn wij niet."

El Ahmadi wil snel het vizier op PSV-uit richten. "Zondag hebben we weer een wedstrijd. We moeten hier niet te lang in blijven hangen."