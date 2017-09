Koning bij viering 50-jarig jubileum Koppert in Berkel en Rodenrijs

De koning komt aan in Berkel Koppert, vroeg in de ochtend.

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend in Berkel en Rodenrijs. Hij opent bij Koppert Biological Systems een informatiecentrum voor telers, studenten en overheden over duurzame teelt en biologische bestrijdingsmiddelen.

Ook spreekt hij met een aantal medewerkers van het bedrijf en is aanwezig bij de opening van een internationaal congres. Koppert begon vijftig jaar geleden om zogenoemde plaaginsecten met natuurlijke vijanden te bestrijden. Op dat moment werd in de land- en tuinbouw nog veel gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming met 25 dochtervestigingen.