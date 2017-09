Mira in de Playboy: 'Een dikke middelvinger naar alle pesters'

Jarenlang werd de 18-jarige Mira Soeteman uit Papendrecht gepest op school. Nu staat ze vol trots op de cover van de Playboy.

''Ja, superleuk. Echt leuk om mee te maken'', zegt Mira donderdagochtend op Radio Rijnmond. ''De foto waarop ik op een boot lig is de mooiste, echt met glamour.''

Over haar tijd op school zegt ze: ''Het was echt een hel. Ik heb er nog steeds littekens van en het is ook de reden dat ik niet meer naar school ga.'' Mira werkt nu als wimperstyliste.

Ze zei 'ja' tegen het voorstel van de Playboy om haar vroegere pesters een lesje te leren. ''Een dikke middelvinger naar alle pesters. Ik hoop dat ze het zien!''