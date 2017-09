Werkstraf geëist voor dodelijk ongeval Vlaardingen

De botsing was op de kruising Westlandseweg/Burgemeester Pruissingel.

Justitie eist een werkstraf van 160 uur voor een dodelijk ongeval op de Westlandseweg in Vlaardingen. Daar is in maart 2015 een 72-jarige man op een snorscooter aangereden. Hij overleed enkele dagen later.

De bestuurder van de auto, een 26-jarige Vlaardinger, zou door rood zijn gereden, toen de man op de snorscooter overstak. De verdachte zelf zegt zeker te weten dat hij groen licht had. "Toen ik kwam aanrijden, was het rood en remde ik af. Het werd groen, ik schakelde naar zijn drie en reed door. Ik heb het slachtoffer niet gezien." De botsing was op de kruising met de Burgemeester Pruissingel. Uit technisch onderzoek is gebleken dat de verkeerslichten normaal functioneerden.



Getuigen

Justitie verwijst naar getuigenverklaringen van andere mensen op het kruispunt. "Zij vertellen of zij zelf groen of rood hadden. Daaruit volgt dat de verdachte rood licht had." Advocate Verkuil heeft een andere lezing: "Niemand heeft gezien dat mijn cliënt door rood reed. De verkeerslichten zijn verouderd. Er is geen logbestand waarbij achteraf precies kan worden vastgesteld welk licht groen en rood had." De man op de snorscooter was onderweg naar het voetbalveld, waar zijn kleinkinderen speelden. Zijn echtgenote las een verklaring voor in de rechtszaal, over het overlijden van haar man. "Nooit meer over voetbal praten. Altijd stil in huis." 'Verliezers'

Zij richtte zich ook tot de verdachte. "Ik hoop dat jij er ook mee kan leren leven. Want dit is een zaak met alleen maar verliezers." Naast een werkstraf vraagt justitie ook om het rijbewijs van de verdachte voor een jaar in te trekken. De rechter in Rotterdam doet op 28 september uitspraak.