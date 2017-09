Alessandro Damen: 'Ik knok mezelf opnieuw terug'

Voor de derde keer in een paar jaar tijd moet Alessandro Damen het maandenlange traject van een revalidatie in gaan. Toch denkt de doelman van Excelsior niet aan stoppen, na een nieuwe kruisbandblessure.

"Ik keer terug in het betaald voetbal, absoluut," zegt Damen strijdbaar. "Ik heb maanden zo hard gewerkt om weer fit te worden. En dan denk je dat je topfit bent, dat het geen derde keer zal gebeuren. Het feit dat ik toch zo kwetsbaar ben, daar schrik je van. Het was moeilijk om de knop om te zetten, maar een weekje thuis met steun van familie en vrienden heeft me goed gedaan."

Verslaggever Jan Jaap Pruysen had een lang en mooi gesprek met de geblesseerde Alessandro Damen. Bekijk het hierboven.