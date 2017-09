Gemaskerde mannen overvallen snackbar in Delfshaven

In Rotterdam-Delfshaven is woensdagavond een snackbar overvallen. In de zaak aan de Willem Buytewechstraat stormden rond 21.30 uur twee gemaskerde mannen binnen.

Eén overvaller bedreigde de 38-jarige snackbareigenaar met een vuurwapen. De overvallers gingen er met geld uit de kassa vandoor. Ze zijn nog spoorloos.