ARCHIEF RIJNMOND 3 sept 2017 - Druk

Afgelopen week heb ik een wonderlijk mechanisme aan het werk gezien. Een mechanisme dat te maken heeft met tijdsdruk.

Ik hàd het afgelopen week nogal druk.

Ik had het welbeschouwd ietsje drukker dan ik prettig vind, maar goed, het waren allemaal leuke dingen, en het kon even niet anders, dus niet zeuren.

Ik moest Archief Rijnmond voorbereiden.

Waar ik toch echt even voor moet gaan zitten.

Ik had twee uur Opkamertje om uit te zoeken.

De zomerstop van Het Opkamertje zit erop. En de eerste keer zou de uitzending meteen twee uur duren.

Weer een hoop voorbereidingstijd.

Verder heb ik zaterdag de hele avond meegedaan met live verslag doen van De Nacht van de Kaap. Dus een belangrijk deel van de zaterdag viel af als voorbereidingstijd. En die Kaap-uitzending vroeg zèlf ook om voorbereiding. Muziek uitzoeken, gasten regelen, overleggen, inlezen.

En dan had ik van de week nog een afspraak om teksten te corrigeren voor een boekje dat in het najaar verschijnt. Ik moest ook nog wat bellen en mailen voor een te verschijnen cd. Een van mijn zussen was jarig, en het leek wel zo aardig om even langs te gaan. De hond moest natuurlijk steeds naar buiten. Ik moest wat regelen voor onze cv-ketel die op half zeven hangt. En er moesten boodschappen worden gehaald.

Kortom: mijn hoofd liep om.

Nou zou je denken: een goed moment om even wat dingen te laten vallen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een interviewafspraak die ik óók nog had staan, maar even verzet. Maar voordat het zover was, had ik al een omgekeerde beweging gemaakt.

Ik was juist nog iets extra’s gaan doen.

Ik had mijn vrouw al tijden geleden beloofd om een kastje voor haar te maken in de nis aan ‘haar’ kant van de bank. Ik had alles al op maat gezaagd en geschuurd, ik moest het alleen nog in elkaar lijmen en schroeven, en verven.

Typisch iets dat nog wel een weekje kan wachten, zou je denken.

Maar nee: vorig weekend heb ik het hele zakie – een beetje tot mijn eigen verbazing - in elkaar gejast, van de week heb ik het tussendoor twee keer geverfd en nu staat het.

Waarom moest dat nou zo nodig nú, nu ik het tòch al zo druk had?

Ik heb het me echt afgevraagd. Het lijkt zo onlogisch.

Maar ik kan wel wat verzinnen dat mijn plotselinge dadendrang verklaart.

Iets dat nog móet, iets dat maar op je ‘to-do’ lijstje blijft staan, neemt plek in, in je hoofd, en dat wil je niet als je het druk hebt.

Dus door dat kastje nou eindelijk in elkaar te zetten, heb ik het uit mijn systeem verdreven. Het heeft weliswaar wat tijd gekost, maar het heeft geestelijke ruimte opgeleverd.

Dat is één.

Iets anders is dat wanneer je druk aan het werk bent, je wel een succesje kunt gebruiken. Dat stimuleert.

Zo’n kastje in mekaar fabrieken is voor mij niet moeilijk. Ik ben heel handig. Het kost tijd, maar ik weet vrij zeker dat het lukt, en dat het resultaat me tevreden zal stemmen. Het levert positieve energie op, en die kun je wel gebruiken als je tegen allerlei deadlines zit op te boksen.

Dat is twee.

En dan is het nog zo dat zo’n klusje je helpt om in een werkmodus te komen. Je komt in een soort roes van aanpakken en doen. De tijd van uitstellen is voorbij: aan de slag.

Andersom werkt het ook. Als je tòch al aan het werk bent, als je tòch al in een werkmodus verkeert, doe je zo’n kastje er makkelijk even bij.

Vooral die laatste verklaring deed me van de week denken aan een soort gezegde dat ik ooit hoorde en waarvan ik het mechanisme niet meteen begreep. Het gezegde: ‘Als je iets gedaan wilt hebben, vraag het dan aan iemand die het druk heeft.

Nog een keer: ‘Als je iets gedaan wilt hebben, vraag het dan aan iemand die het druk heeft.’

Van de week voelde ik hoe wáár dat is.

De afstand tussen lui op de bank hangen en één ding doen is veel groter dan de afstand tussen tien dingen doen en er nog een elfde bij nemen.

Toch denk ik dat ik komende week wat extra tijd op de bank ga liggen. Naast mijn zelfgemaakte kastje.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Kruiskade blues – De Flamingo’s

3. Moe – Richard Groenendijk

4. Gerard vertelt het niet – Thomas Acda

KIJK NOU EENS WIE DAAR BINNENKOMT!

5. Kijk nou eens wie daar binnenkomt – Gerard Cox & Joke Bruijs

6. Op Katendrecht – Joke Bruijs

7. Kijk nou eens wie daar binnenkomt – Harry-Jan Bus

8. Hé Hoe gaat het ermee – Fred Wiegman

JOKE BRUIJS

9. Bel me – Joke Bruijs

10. Schat, het is hondenweer – Joke Bruijs & Eddy Doorenbos

11. The Zoo – Joke Bruijs

VALKHOFF

12. Mama don’t allow it – Secco’s Gitanos

13. Filomé – Carlo Carcassola en zijn orkest

AANKONDIGINGEN

14. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

15. Ben je in Rotterdam geboren - Naar de haaien