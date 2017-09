Brandstichter Hellevoetsluis twaalf jaar de cel in

De brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis

De rechter heeft een 49-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het stichten van vier branden bij dezelfde familie in Hellevoetsluis.

De man deed dat ,omdat hij boos was over een verbroken relatie. De rechter spreekt van een ijzingwekkende gewetenloosheid. De verdachte zelf had alles ontkend.

Bij een vijfde brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis kwam een bejaard echtpaar om het leven. De politie heeft tot nu toe geen bewijs gevonden dat de man ook deze brand heeft gesticht. Het echtpaar hoorde bij dezelfde familie.