Sparta enkele weken zonder Michel Breuer

Sparta moet het twee à drie weken doen zonder Michel Breuer. De aanvoerder van de Rotterdamse club heeft een hamstringblessure.

Breuer viel geblesseerd uit in de wedstrijd tegen FC Twente, die Sparta met 1-0 won. Door die zege is er wel iets veranderd in de kleedkamer, weet trainer Alex Pastoor: "Dit heeft de jongens goed gedaan. Je kan nog zoveel trainen en praten, een overwinning geeft gewoon het meeste zelfvertrouwen, dat is niet te vervangen."

Hoe hij het gemis van Breuer gaat opvangen, met Sander Fischer óf Jeffrey Chabot, wilde de trainer van Sparta nog niet zeggen. De wedstrijd tussen Sparta en AZ is vrijdagavond te volgen op Radio Rijnmond en via de audiostream op deze website.