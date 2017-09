Zwangere automobiliste: 'Toen viel opeens die boom om'

Ilona van Wagtendonk kreeg woensdagochtend de schrik van haar leven toen ze met haar zus en drie kleine kinderen op de Mozartlaan in Schiedam reed. Door de zuidwesterstorm viel er een enorme boom om, bovenop de bumper van Ilona's auto.

De zwangere Ilona ging met haar eveneens zwangere zus haar nichtje naar school brengen. "Mijn zus zei: 'die boom doet raar!' Toen zei ik nog: doe eens normaal, je ziet spoken. Maar toen viel die boom ineens om."

Het was glad. Ilona remde en trok vervolgens de handrem aan. De auto kwam tot stilstand en de boom viel op de bumper. Ilona riep meteen: "Mijn kindje, mijn kindje!"

"Mijn kinderen vind ik belangrijker dan ikzelf." Hulp kwam meteen na het omvallen van de boom van alle kanten aangerend.

"Mijn zus werd eerst al naar het ziekenhuis gebracht omdat ze last had van haar buik en haar rug. Toen is ze naar huis gestuurd, maar gisteravond is ze met spoed weer naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance."

Onze ouders hebben zo zitten huilen Ilona

Met de ongeboren baby, twintig weken onderweg, bleek gelukkig niets aan de hand. De zus, inmiddels thuis, bleek last van haar darmen te hebben. Ook met Ilona's baby in de buik, is alles goed. Over acht weken wordt het kind gehaald.

Ilona heeft wel veel pijn. Aan het ongeluk heeft ze een whiplash en scheurtjes in haar nek en rug overgehouden, zo is het vermoeden. Vanwege de zwangerschap mag er nog geen röntgenfoto worden gemaakt.

"Onze ouders hebben zo zitten huilen, die dachten dat wij er niet meer waren." Ook voor de kinderen op de achterbank heeft het ongeluk een grote impact. "Zij hebben er een trauma aan overgehouden. Ze hebben hulp nodig. Ook is de auto total loss.''

Bomen kappen



Na het ongeluk is de omgewaaide boom weggehaald. "Ze hebben goed gehandeld, maar eigenlijk hadden ze de boom al eerder weg moeten halen. Nu is er een ongeluk gebeurd", zegt ilona.

Naar aanleiding van het ongeluk heeft de gemeente Schiedam direct besloten om meerdere bomen aan de Mozartlaan aan te pakken. De weg is daardoor donderdag afgesloten.