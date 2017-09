Titelverdediger Luiten start KLM Open slecht

Joost Luiten op het KLM Open. Foto: Ronald Speijer (ANP)

Joost Luiten is de KLM Open slecht begonnen. De winnaar van 2013 en 2016 liep zijn eerste achttien holes op golfbaan The Dutch in Spijk in 75 slagen, vier boven par.

De Rotterdamse golfer heeft nu al een achterstand van negen slagen op de voorlopige koploper Bernd Wiesberger uit Oostenrijk. Luiten begon het Nederlandse toernooi met vier bogeys en herstelde zich, ondanks het slechte weer, nog enigszins. Oud-Feyenoorder Dirk Kuijt, zelf amateurgolfer, liet ook zijn gezicht op de golfbaan zien. De Katwijker mocht op hole 14 met de profs afslaan. De KLM Open duren nog tot zondag.