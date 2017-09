Sparta collecteert voor hulpactie Sint-Maarten

Bij de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en AZ van komende vrijdag zullen enkele oud-spelers en stichting De Betrokken Spartaan geld inzamelen, dat op GIRO 5125 gestort wordt, als ondersteuning van de hulpactie voor Sint-Maarten.

Tijdens de vijfde speelronde in de Eredivisie zal elke club het veld betreden in shirts waarmee medeleven met de slachtoffers betuigd wordt. Maar bij Sparta - AZ doen ze nog meer dan dat. Sparta heeft namelijk van oudsher een sterke band met het eiland.

De goede relatie tussen het eiland en Sparta vindt haar oorsprong in de Spartaanse honkbalafdeling van de club, waar lange tijd een groot deel van het team uit Sint-Maarten afkomstig was. Hamilton Richardson, destijds de beste honkballer die in Europa actief was, was vermoedelijk de bekendste van hen. In de jaren negentig werd de relatie ververst doordat de Rotterdammers meerdere keren uitgenodigd werden voor een trainingskamp op het Caribische eiland.

Dit laatste motiveerde Sparta Legends Jos van Eck, Hans Hazebroek, Gerald Sandel, Piet de Kant, David Loggie, Ger van der Heide en Marcel de Ridder om met Sparta Rotterdam en De Betrokken Spartaan een geldinzamelingsactie op poten te zetten. Vrijwilligers van De Betrokken Spartaan zullen, samen met deze Legends, bij alle ingangen van het stadion gepositioneerd zijn.