Hennie van der Most wil extra attractie bij Rotterdams pretpark

Ondernemer Hennie van der Most wil zijn Attractiepark Rotterdam uitbreiden met een schip dat van grote hoogte in de Maas valt. "Het is een soort reddingsboot waarin twintig personen kunnen. Die boot laten we vanaf achttien meter hoogte in het water vallen en daarna trekken we 'm weer omhoog."

Van Der Most zit deze week met architecten om tafel om de attractie te ontwerpen. Hij heeft nog geen contact gehad met de gemeente Rotterdam over de plannen. "Maar tot nu toe heeft de gemeente ons enorm geholpen, dus ik heb er alle vertrouwen in."

De ondernemer buigt zich eerst nog over de kosten. "Het kost zeker zes ton extra, maar deze attractie is uniek in de wereld."

De begroting voor Attractiepark Rotterdam is al een stuk hoger uitgevallen dan Van Der Most dacht. "Toen ik het kocht, dacht ik aan vijftien miljoen euro", vertelt de ondernemer. "Maar inmiddels vermoed ik dat de verbouwing zeker dertig miljoen euro gaat kosten."

Restauranttoren

De eerste contouren van Attractiepark Rotterdam zijn inmiddels te zien. Op het terrein rein van de voormalige AVR-vuilverbranding aan de Doklaan op Rotterdam-Zuid verrijst een restauranttoren "Die is 42 meter hoog. Het restaurant gaat omhoog met een liftconstructie en draait rondjes, zodat bezoekers een mooi uitzicht hebben over Rotterdam. Dat gebeurt straks elf keer per dag. Mensen kunnen hier ontbijten, lunchen en dineren."

De restauranttoren gaat vanaf oktober open. In april wordt er een reuzenrad geplaatst op het terrein van Van Der Most. Ook wordt er nog volop gewerkt in de oude verbrandingsfabrie. Die wordt omgetoverd tot speelhal. Het volledige attractieparkmoet in 2020 in bedrijf zijn.