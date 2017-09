Rijnmond Nu live vanaf Rotterdamse Kost

Foto: Tijmen Kielen, Evert Buitendijk

Je kunt er met dit weer wel sombertjes bij zitten, of je laat je opbeuren door een leuk festival, bijvoorbeeld in het Kralingse Bos in Rotterdam! Rotterdamse Kost is een driedaags festival met muziek, dans, theater en heerlijk eten.

Geschreven door Ruud de Boer

Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

