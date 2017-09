Moskeeën weren zich tegen agressie

Een gespecialiseerd bedrijf gaat bekijken hoe moskeeën beter beveiligd kunnen worden tegen geweld van buitenaf. Er komt ook een training voor de vrijwilligers die er werken.

Helaas is er aanleiding voor dit soort maatregelen, zegt Marianne Vorthoren, directeur van de overkoepelende moslimorganisatie SPIOR. "De afgelopen jaren krijgen moskeeën steeds vaker te maken met bekladding, bedreiging, beschadiging en brandstichting. We hebben vorig jaar de moskee in Enschede gehad, waar een molotovcocktail naar binnen werd gegooid."

Jullie doen dit op advies van de nationaal coördinator terrorismebestrijding...

Waar gaan jullie op letten tijdens zo'n schouw?

Wat leren de vrijwilligers tijdens de cursus?

"Ja. De laatste jaren is er regelmatig overleg. De maatregelen die nu worden genomen zijn op een dreigingsbeeld gebaseerd. We gaan trainingen doen en er komt ook een schouw van moskeeën.""Door een professioneel bedrijf wordt er gekeken naar het hang- en sluitwerk, de hoeveelheid deuren, camera's. Maar ook: is de veiligheid steeds een agendapunt voor het bestuur? Er wordt op een heel breed scala gelet.""Ook dat wordt gedaan door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Zij leren mensen hoe ze het best kunnen omgaan met een onbekende die plotseling de moskee komt binnenlopen. Of als iemand zich agressief gedraagt. Hoe zorg je dan dat je de situatie kunt laten de-escaleren? Ze gaan dat ook echt oefenen. In de moskee zelf."

Je kunt de vrijwilligers natuurlijk wel trainen, maar als een onverlaat in het holst van de nacht een moskee te grazen neemt, wat dan?

"

Ja, daarom kijken we ook naar de combinatie met fysiekebeveiliging. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan maatregelen die ervoor zorgen dat je minder makkelijk op een moskee kunt klimmen. Of minder makkelijk iets naar binnen kunt gooien. Er wordt per gebouw gekeken wat er nodig is. Want elke moskee is weer anders."

Het is jammer dat het allemaal moet. Want een gebedshuis is een plek bij uitstek waar mensen naar binnen moeten kunnen lopen....

"Het is heel erg triest dat het nodig is. Iedereen zou in vrij- en veiligheid zijn geloof moeten kunnen beleven. Maar we moeten niet naïef zijn. Dus toch: voorbereid op dit soort situaties."