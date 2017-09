Rotterdammer wint zilver op kookwedstrijd in Hongkong

De jonge Rotterdammer Paul Toorop (26) heeft zilver gewonnen bij een kookwedstrijd in Hongkong. "Het was een wedstrijd voor Kantonees koken. Daar kwamen we dan als Nederlanders. Maar onderschatten doen ze ons nu niet meer."

Toorop maakte deel uit van een team Nederlanders dat afreisde naar China. In totaal zijn er drie medailles gewonnen, waaronder de zilveren plak die Toorop en zijn souschef wonnen voor een gerecht met buikspek.

Koken voor oma

De Indische keuken is eigenlijk de specialiteit van Toorop. Hij is Toko Toorop begonnen als eerbetoon aan zijn overleden oma. Zijn vader komt hem en zijn compagnon Edward van Dalen regelmatig helpen.

Voor de wedstrijd heeft hij zich dus laten bijscholen. "Indisch en Kantonees zijn echt wel verschillend. Indisch is veel pittiger, veel krachtiger." Volgens vader Toorop zou oma heel erg trots geweest zijn op haar kleinzoon.

World Master Chefs Competition dor Cantonese Cuisine

"Voor de wedstrijd hebben we maandenlang getraind", vertelt de prijswinnaar. "We liepen achter op de andere teams, die vooral uit Azië kwamen. Door onze meer westerse technieken konden we zorgen voor vernieuwing en dat is dus gelukt. De andere deelnemers waren dan ook heel benieuwd."

Toorop was gevraagd door Tim Kan, kok en docent bij Asian College Cuisine, om deel te nemen aan de wedstrijd. "En zo sta je ineens in Hongkong. Het was echt een geweldige ervaring." Over twee jaar is de volgende editie en dan wil Toorop zeker weer meedoen.

