Fitness in de buitenlucht voor Rotterdamse hardlopers

Marianne Ploegmakers: met mijn app kun je blessures voorkomen

Met de nieuwe app Fitness Happens 010 wil personal trainer Marianne Ploegmakers alle hardlopers in Rotterdam aan de fitnessoefeningen te krijgen. Ze hoeven daar niet voor naar de sportschool, want in de stad staan genoeg objecten die daarbij van pas komen.

Bankjes, klimrekken, schommels en nog veel meer objecten die overal om ons heen staan, lenen zich er namelijk heel goed voor. "Je kunt ze prima gebruiken om spierversterkende oefeningen op te doen. Op een bankje zonder leuning kun je bijvoorbeeld liggend met verschillende oefeningen de buikspieren trainen," zegt Ploegmakers. Ook met een brug of een muur weet ze wel raad. De fitness oefeningen kunnen bijdragen aan een beter getraind lichaam en zo veel voorkomende hardloopblessures voorkomen, legt de personal trainer uit. "Bij hardlopen train je eigenlijk alleen de bovenbenen. Met deze fitness oefeningen, maak je het hele lichaam sterker." Met de app in de hand kun je twintig hardlooproutes door de stad volgen. "Die gaan door de Afrikaanderwijk, maar ook door Blijdorp. Kom je dan langs één van de objecten, krijg je een signaaltje en kun je een van de oefeningen kiezen om te doen." De app kan al gedownload worden, maar aanstaande zaterdag wordt hij officieel gelanceerd met een gezamenlijke training in Ons Park op het Noordereiland in Rotterdam.