Rotterdam vernoemt straat naar bioscoopexploitant Tuschinski

Bij de naam Tuschinski denk je bijna automatisch aan Amsterdam en aan de gelijknamige bioscoop in de Reguliersbreestraat. Maar wat veel mensen niet weten is dat Abraham Tuschinski zijn bioscoopimperium begon in Rotterdam. Daar wordt nu een straat naar hem vernoemd.

Het gaat om een straat in de nieuw te bouwen buurt tussen de G.J. de Jonghweg en de 's Gravendijkwal. Dat is vlakbij de Rochussenstraat, waar Tuschinski de laatste jaren van zijn leven woonde.

Kleermaker



De joodse Tuschinski werd in 1886 in Polen geboren. In 1904 kwam hij naar Rotterdam, waar hij werkte als kleermaker en pensionhouder voor landgenoten.

In 1911 opende hij de eerste van zijn bioscopen: Thalia. Later kwamen daar nog Cinema Royal, Scala en Olympia bij. Het meest lulxe was het Grand Theâtre aan het Pompenburg, dat in 1923 de deuren opende.

Intussen had Tuschinski ook de sprong naar Amsterdam gewaagd en er in 1921 Theater Tuschinski geopend.



Bombardement



Het bombardement op Rotterdam had grote gevolgen voor Tuschinki. Al zijn bioscopen werden door Duitse projectielen verwoest. Ook zelf overleefde Tuschinski de oorlog niet.

Op 12 september 1942 werd hij op transport gezet naar kamp Westerbork. en vijf dagen later overleed hij in een gaskamer van concentratiekamp Auschwitz.

Het duurt nog even voordat de Rotterdamse Tuschinskistraat een feit is. Eerst moet de nieuwe buurt nog verrijzen. Het begin van de bouw staat voor begin 2018 gepland.

Naast Tuschinki krijgen ook twee andere joodse ondernemers er een straat: Samuel Soesman (1953-1911) en Karl Weisbard (1877-1942). Net als Tuschinsky kwam ook Weisbard in Auschwitz om.