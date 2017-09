Feyenoord: Nog geen duidelijkheid over uitkaarten Napoli

Napoli - Feyenoord

Ondanks de geruchten van donderdag is er nog altijd geen duidelijkheid over de verkoop van toegangskaarten voor het uitvak, voor de wedstrijd tussen Napoli en Feyenoord op dinsdag 26 september. De Rotterdamse club tast nog altijd in het duister.

Feyenoord heeft al meermaals om opheldering gevraagd van de Italianen, maar krijgt geen antwoord. Donderdag maakte Napoli wel bekend hoe de kaartverkoop voor de thuisvakken verloopt. Hierin is door de Italiaanse autoriteiten opgenomen dat er geen tickets aan Nederlanders mogen worden verkocht, voor de thuisvakken. Eerder gaf Feyenoord al aan dat elke dag die de club nog moet wachten, het moeilijker maakt om nog uitfans mee te kunnen nemen. "Omdat aan de verkoop van wedstrijden voor voetbalwedstrijden in Italië een aantal wettelijke bepalingen kleeft, waaraan zowel Feyenoord als de supporters eventueel moeten voldoen, wordt het een lastige opgave om aan die bepalingen te kunnen voldoen," stond eerder al te lezen op de website van Feyenoord.