Dagelijkse lichtshow op De Hef

Na vele jaren rijdt er weer een trein over De Hef. Nou ja, een digitale dan. Op de pas gerenoveerde Hefbrug wordt vanaf deze week iedere avond een lichtshow gegeven.

Dagelijks om 22:00 uur 's avonds dendert er een virtuele trein over de brug tussen de wijk Feijenoord en het Noordereiland. De lichtshow is gemaakt door een ingenieursbureau uit Delft in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Door van links naar rechts een deel van de lampen op de brug korte tijd te dimmen, lijkt het alsof er een trein over de brug rijdt.

De buiten gebruik geraakte monumentale stalen spoorbrug is de afgelopen jaren volledig gerestaureerd. De brug wordt nu van binnenuit aangelicht met ruim 350 energiezuinige spotjes.