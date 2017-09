Luxemerk Hermès verwacht mindere resultaten

Het Franse luxemerk Hermès, vooral bekend om zijn exclusieve en dure handtasjes, is nog nooit zo winstgevend geweest als in de eerste zes maanden van 2017. Wel waarschuwde het bedrijf dat de prestaties in de twee jaarhelft minder zullen zijn.

De nettowinst van Hermès steeg in de periode met 11 procent tot 605 miljoen euro. De omzet steeg met 11 procent tot 2,7 miljard euro. Mede geholpen door gunstige wisselkoerseffecten was sprake van een operationele marge van 34,3 procent van de omzet. Dat niveau hadden de Fransen nog niet eerder bereikt. In alle regio's waar Hermès zijn waren slijt, was sprake van omzetgroei. Vooral de groeispurt in China zorgde voor betere resultaten in Azië, exclusief Japan, waar de verkopen bijna 17 procent hoger uitvielen.