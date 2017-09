Krabbendam te gast bij FC Rijnmond

Martijn Krabbendam

Martijn Krabbendam is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De journalist van Voetbal International zal net als Geert den Ouden en Dennis van Eersel bij presentator Etienne Verhoeff aan tafel aanschuiven. In de regionale voetbaltalkshow zal Feyenoord uitgebreid behandeld worden.

De Rotterdammers verloren woensdag in de Champions League kansloos van Manchester City, maar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst moet zondag alweer flink aan de bak in Eindhoven tegen PSV. In FC Rijnmond zullen Krabbendam, Den Ouden en Van Eersel deze duels behandelen. Ook Sparta en Excelsior komen uiteraard aan bod.