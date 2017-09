Albrandswaard voor verkoop belang Eneco

De gemeente Albrandswaard is van plan zijn aandelen in energiebedrijf Eneco van de hand te doen. Dat voorstel heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gedaan.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de recente splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. Daardoor staat het aandeelhouders vrij om de stukken te verkopen. Albrandswaard heeft 0,4 procent van de stukken Eneco in handen.

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders maakte al bekend hun belang van de hand te willen doen, waaronder Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.