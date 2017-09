Ridderkerk wil belang in Eneco houden (2)

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk zijn tegen de verkoop van het gemeentelijke belang in energiebedrijf Eneco. De Zuid-Hollandse gemeente bezit ruim 1,1 procent van de aandelen.

Door de aandelen te houden kan de gemeente mee blijven praten over de duurzame koers die Eneco vaart. ,,Dat is van groter strategisch belang dan het eenmalige geld dat we voor onze aandelen kunnen krijgen'', vindt het gemeentebestuur. ,,Eneco mag niet in verkeerde handen komen.''

Verder relativeert het gemeentebestuur het financiële gewin dat een verkoop van de aandelen oplevert. De jaarlijkse dividendinkomsten van zo'n 700.000 euro vallen dan namelijk weg, en dat gat in de begroting zal toch moeten worden gedicht. Op 12 oktober wordt de gemeenteraad geraadpleegd.

De gemeente Albrandswaard liet eerder weten dat zij wel van plan is haar aandelen in Eneco van de hand te doen. Dat voorstel heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gedaan. Albrandswaard heeft 0,4 procent van de stukken in handen.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de recente splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf. Daardoor staat het aandeelhouders vrij om de stukken te verkopen.

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders maakte al bekend hun belang van de hand te willen doen, waaronder Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Maar er zijn ook veel gemeenten die graag invloed willen behouden op de groene strategie van Eneco en dus niet willen verkopen.