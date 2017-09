Rotterdams WK Triathlon begint: 'getuigt van lef dat stad dit aandurft'

"Het is heel gaaf en heel bijzonder dat dit gebeurt'', jubelt toernooidirecteur Erben Wennemars bij de start van het WK Triathlon in Rotterdam vrijdagochtend. "Dat Rotterdam het lef heeft om het midden in de stad te doen is gaaf. Dit WK is spannend, en spectaculair. Het getuigt van heel veel lef dat de stad dit aandurft."

Meer dan vierduizend tri-atleten uit 82 landen zijn in de Rotterdamse binnenstad aangekomen om de komende dagen deel te nemen aan het WK Triathlon. Er wordt midden in de stad veertig kilometer gefietst, tien kilometer gerend en anderhalve kilometer gezwommen. Dat gebeurt in de Maas. Epicentrum van het WK is het Scheepvaartkwartier, waar tribunes zijn neergezet. Vrijdag is de paralympische dag van het WK, zaterdag komen de toppers in actie. Zondag zijn de amateursporters aan de beurt.