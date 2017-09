Inkoop van diamanten?

Wij kopen ook diamanten van minimaal 10 punten of 0,10 karaat in.

Wij betalen 30% van de beurswaarde van Rapaport, de wereldwijde diamantenbeurs waar alle richtprijzen worden vastgesteld.

Gouden munten verkopenVeilig sieraden, staven en munten verkopen?

Bij vele goudinkopers wordt u opgelicht. Als u handig bent met wiskunde, kunt u het zo uitrekenen.

Bekijk eens de website van Waarborg Holland, de onafhankelijke onderneming op het gebied van het keuren van edelmetalen voorwerpen.

Op de website van WHES, kunt u zelf berekenen wat een normale juwelier of handelaar voor goud ontvangt per gram.

Deze sites bieden u handvaten om de juiste keuze te maken bij het vinden van een goudinkoper.

Hoe kunt u een onbetrouwbare goudhandelaar identificeren?

De Goudprijs staat elke dag vast. Wanneer u ziet dat een goudhandelaar in plaats van de huidige goudkoers van 34 euro,



belooft 35 euro uit te betalen, dient er bij u een belletje te gaan ringen. Hoe komt het dat deze goudinkoper bijna 1 euro verlies accepteert op een gram goud?

Een goudhandelaar kan het zich, gezien de enorme advertentiekosten, personeelskosten ed, niet permitteren een dergelijk verlies te lijden.

Dit is niet een voordelige goudhandelaar, maar een onbetrouwbare goudhandelaar die waarschijnlijk witwaspraktijken voert. Daarnaast zijn er vele goudhandelaren die leven van gestolen goederen.

Ook bij deze oplichters kunt u niet veilig en eerlijk zaken doen.

Met wekelijks 20 kilo goudverwerking zijn wij de grootste goudhandelaar van Nederland die gericht is op de consument. Wij zijn een eerlijke goudhandelaar met een effectief registratiesysteem en een goede samenwerking met de bevoegde instanties. Wij doen geen zaken en hebben geen interesse in gestolen goud.

Hoogste goudprijsWaarom MaxGoud?

Verkoop uw goud en zilver aan MaxGoud en ontvang altijd een eerlijke prijs. Alleen wij betalen de hoogste prijs voor goud. Laat u niets wijsmaken door goud cowboys, hotel oplichters of busjes. Kom gewoon naar de bron. Goudhandel is gebaseerd op eerlijkheid. Al ruime tijd hebben wij ervaring in het vak en bieden wij professionele en bekwame service aan onze klanten. Wij kennen onze klanten en klanten kennen ons. Transparantie, betrouwbaarheid en vakmanschap is waar we ons in onderscheiden. Doe het voor u zelf en wees geen dief van uw eigen portemonnee.



