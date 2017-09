Tweede restaurant Jamie Oliver in Rotterdam

Chef-kok Jamie Oliver

De Britse topkok Jamie Oliver opent komende winter een nieuw restaurant in Rotterdam. Jamie Oliver's Diner komt op het Weena en wordt gerund door de Nederlandse eigenaren Willem Tieleman en Souad el Hamdaoui. Oliver had al een naar hem vernoemd restaurant in de Markthal.

Het is de eerste vestiging van Oliver's nieuwe concept buiten het Verenigd Koninkrijk. De andere twee vestigingen zijn te vinden bij Piccadilly Circus in Londen en op Gatwick Airport. Eigenaren Willem Tieleman en Souad el Hamdaoui zijn enthousiast: "Wij kijken er naar uit om de eerste internationale diner eind dit jaar te openen, met goede service, een prachtige ambiance en betaalbare prijzen."