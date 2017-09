Verdachte naar rechter om DNA in moordzaak Koen Everink

De vermoorde Koen Everink (foto Robin Utrecht/ANP)

De Rotterdamse verdachte van de moord op zakenman Koen Everink, Mark de J., probeert via de rechter DNA-sporen los te krijgen die zijn onschuld moeten bewijzen.Het gaat om genetisch materiaal dat is aangetroffen in de auto van De J. en bij het lichaam van het slachtoffer.

De J.ontkent dat hij Everink heeft vermoord. De J. was bevriend met Everink en was bij hem op bezoek in Bilthoven op de dag dat de zakenman werd vermoord. De J. zegt dat hij kort erna in zijn auto werd ontvoerd en dat anderen de zakenman om het leven hebben gebracht. Het DNA-materiaal kan dat scenario ondersteunen, zegt advocaat Bob Kaarls.

De verdediging wil nu de DNA-sporen laten onderzoeken om De J's onschuld te bewijzen, maar de rechter veegde dat verzoek eerder deze maand van tafel. Zijn advocaat heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Staat, dat volgende week dient.