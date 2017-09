Gudde officieel benoemd tot KNVB-directeur

Eric Gudde

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Eric Gudde is vrijdag bij de KNVB officieel benoemd tot directeur betaald voetbal. De directeur van Feyenoord zal op 7 november in deze nieuwe functie bij de voetbalbond beginnen.

"Dit is een prachtige en eervolle positie bij een geweldige organisatie", zegt Gudde op de website van de KNVB. Hij noemt deze baan 'een stevige uitdaging' en hoopt daar zijn steentje aan bij te dragen. Gudde: "Ik kijk ernaar uit om in november in Zeist aan de slag te gaan, maar tot eind deze maand ligt mijn volle aandacht bij Feyenoord." Gudde kondigde al begin juni zijn vertrek bij Feyenoord aan. De Maassluizer begon in 2007 aan zijn baan in Rotterdam-Zuid. Hij zal bij de Rotterdammers worden opgevolgd door NOS-directeur Jan de Jong.