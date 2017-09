Op pad met de jager, nieuw boek over Het Kralingse Bos en leestips van Hubert van Belois in Chris Natuurlijk van 16 september.

Op jacht met jager Dirk-Jan Polak

Boeren en vliegtuigen lijken steeds meer last te hebben van ganzen. De ganzen eten van het land en maken het vliegverkeer onveilig. Om schade te voorkomen mogen jagers ieder jaar duizenden ganzen en ander wild afschieten.Dirk-Jan Polak is jager in polder Albrandswaard en eigenaar van HollandsWild , een bedrijf dat zich inzet om zoveel mogelijk afgeschoten wild uit de regio bij Rijnmonders op het bord te krijgen, in plaats van in de vuilnisbak. In de polder vertelt de jager over zijn drijfveren. Maar jagen en geïnterviewd worden blijken nog lastig samen te gaan.

Portret van Het Kralingse Bos

September is Rotterdamse Parkenmaand. Het Kralingse Bos is met zijn drie miljoen bezoekers per jaar een populair park in Rotterdam. Zita Bebenroth en Maaike Wijnands maakten samen het boekje Het Kralingse Bos , geïllustreerd portret van een groots stadspark. Chris Natuurlijk praat met het duo over het boekje in de Heemtuin, een minder bekende plek in het bos.

Nieuwe boekentips van Hubert van Belois

September is een maand waarin traditioneel veel nieuwe boeken uitkomen. Boekenman Hubert van Belois bespreekt er een paar. Lees hier meer.





Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.