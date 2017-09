Eerland verrassend naar halve finale EK landenteams

Britt Eerland uit Schiedam heeft vrijdag met Oranje in Luxemburg verrassend de halve finale van het EK tafeltennis voor landenteams bereikt. De Nederlanders kwamen tegen Oostenrijk terug van een achterstand 1-2 achterstand en wonnen de kwartfinale met 3-2.

Eerland won één van haar twee wedstrijden. De eerste partij verloor de Schiedamse nog met 3-0 van Sofia Polcanova (9-11, 10-12 en 6-11), nadat Nederland het eerste duel had gewonnen. Na dit verlies van Eerland kwam Oostenrijk in de derde partij op voorsprong, maar Oranje rechtte de rug. Uiteindelijk wist Eerland het laatste duel tegen Liu Jia met 3-0 te winnen (11-5, 11-7 en 12-10) en de zege over de streep te trekken.

Nederland was als nummer twaalf voor dit EK geplaatst, terwijl Oostenrijk als nummer drie naar het eindtoernooi ging. In de halve finale komt Nederland zaterdag uit tegen de winnaar van het kwartfinaleduel Duitsland-Polen.