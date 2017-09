Mogelijk tweede auto betrokken bij moord op Zeki Yumusak

Zeki Yumusak werd op 26 juli 2017 vermoord (Foto politie)

Er is mogelijk een tweede auto betrokken bij de moordzaak op Barendrechter Zeki Yumusak. Deze auto is in de nacht van de moord, op 26 juli, brandend aangetroffen in Den Haag.

De politie onderzoekt hoe dit voertuig, dat in de nacht van de moord bij het voertuig van het slachtoffer werd gezien, in het plaatje van de moord past. Reconstructie

In Opsporing Verzocht is volgende week een reconstructie te zien van de laatste dag van Zeki Yumusak. Hij bezocht een Blokker en ging 's avonds naar voetbalvereniging Kocatepe aan de Oldegaarde in Rotterdam. Nadat iemand het slachtoffer daar belde reed hij in zijn auto naar de Langenhorst. Daar werd Yumusak, vermoedelijk net na middernacht, doodgeschoten door een nog onbekende dader. In brand

vlogen er dus twee auto's in brand. De eerste was een grijze BMW, die stond geparkeerd aan de Tweebosstraat. Die bleek te zijn gestolen op 23 juni op het Vliekplein. De tweede was een Toyota Auris met valse kentekenplaten. Die stond rond 03.50 uur in brand op de Rijnauwenstraat in Den Haag. De Toyota werd op 12 juni gestolen in Oegstgeest. Op camerabeelden is te zien dat deze auto in de nacht van de moord naar het voertuig van Yumusak reed en vervolgens weer wegreed. Tot op heden zijn er nog geen verdachten aangehouden.