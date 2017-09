Van Duinen sluit aan bij Excelsior-selectie

Mike van Duinen sluit weer aan bij de wedstrijdselectie van Excelsior. De Hagenaar kwam dit seizoen door een knieblessure nog niet aan spelen toe, maar trainde deze week weer volledig met de groep mee.

Ondanks dat Van Duinen nog geen ritme op heeft gedaan bij het tweede zal hij zaterdag tegen SC Heerenveen dus op de bank beginnen. Khalid Karami deed afgelopen maandag wel mee met de reserves tegen Cambuur (0-0) en hij lijkt, afgaande op de laatste training, de rechtsback-positie van Jeffry Fortes over te nemen.

Tegenstander Heerenveen won afgelopen weekend met 2-0 van PSV en speelde de Eindhovenaren bij vlagen zoek. Trainer Mitchell van der Gaag is niet van plan om zich flink aan de Friezen aan te passen. ''We moeten altijd uitgaan van onze eigen kracht. Je kunt je natuurlijk wel wat aanpassen aan de tegenstander, maar niet te veel. Het is een mooie uitdaging. Zeker als je kijkt naar de afgelopen wedstrijd tegen Vitesse. De 3-0 uitslag was geflatteerd en de doelpunten kwamen tot stand na persoonlijke fouten. Die moeten eruit.''