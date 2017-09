St. Juste: 'We gaan er vol op klappen tegen PSV'

Na de kansloze nederlaag tegen Manchester City in de Champions League wacht voor Feyenoord zondag een nieuwe kraker, in Eindhoven tegen PSV. Vraag is of de Rotterdammers zich kunnen revancheren van het pak slaag van afgelopen woensdag én of er weer ruimte in de ploeg is voor verdediger Jeremiah St. Juste.

Tegen City stond St. Juste in de defensie, op een voor hem ongebruikelijke positie, vorig weekend startte de van SC Heerenveen overgekomen voetballer ook tegen Heracles Almelo. "Daarvoor ben ik naar Feyenoord gekomen, om wedstrijden te spelen. Tevreden ben ik niet snel, mwah, het kan altijd beter." Tegen Manchester City kwam Feyenoord er woensdag niet aan te pas. "Zuur als je zo'n eerste wedstrijd zo verliest, maar het blijven fantastische wedstrijden om te spelen. We hebben er met elkaar over gesproken, de fouten geanalyseerd. De goede dingen nemen we mee naar PSV. We gaan er weer vol op klappen zondag." PSV - Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.