Snoep likken in museum Schiedam

De tentoonstelling in de maak

Zoetigheid in Schiedam

Een bijna dertig vierkante meter groot snoeplandschap, een colamachine en vrouwenbeelden die gelikt mogen worden. Het zijn drie van de vele mierzoete smaakmakers op Sticky Business, een nieuwe tentoonstelling die dit weekeinde open gaat in het Stedelijk Museum Schiedam.

'Sticky Business - de verleiding van suiker in de kunst', zo heet de tentoonstelling. Bijna twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland zijn door het museum uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Cola en drop

Het resultaat is een expositie om je vingers bij af te likken. "Je mag letterlijk likken aan beelden van cola en drop'', zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. "Dat mag iedereen doen. Ik zou me twee keer bedenken hoor, als je weet dat anderen dat ook mogen doen.''

Het idee voor de tentoonstelling komt uit de koker van directeur Carasso. "Vorig jaar werd ik hier directeur. Ik wil tentoonstellingen maken over dingen die mensen echt bezig houden.

Ik bedacht me: wat houd mij eigenlijk bezig? Ik was toen aan het diëten, het lukte weer niet. Snoep, dat hield mij dus bezig. Zo is het gekomen.''

Spanning

"De tegenstellingen van suiker intrigeren mij," zegt gastconservator Marije Vogelzang. "Het zijn kunstwerken die de verwoestende effecten van suiker laten zien, maar ook de weldaad, de schoonheid, de zoete herinneringen, tradities en rituelen.''

Geopend

De tentoonstelling gaat zondag open en is tot en met 18 februari volgend jaar te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.