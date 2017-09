Haps fit voor PSV, Jørgensen tot oktober afwezig

Ridgeciano Haps keert terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de ontmoeting van PSV van aanstaande zondag. De linksback moest vanwege een blessure de confrontaties tegen Heracles en Manchester City missen, maar Giovanni van Bronckhorst meldde op de persconferentie dat hij met de vleugelverdediger nog even wil afwachten.

"Hij heeft vandaag met alles meegedaan", zegt Van Bronckhorst. "Woensdag wilden we geen risico met Haps nemen, zodat hij fit voor zondag kon worden."

Voorlopig moet de trainer van de Rotterdammers het nog zonder de geblesseerde Nicolai Jørgensen stellen. Van Bronckhorst: "Ik hoop dat hij rond interlandbreak in oktober weer kan aansluiten." Bart Nieuwkoop, Sven van Beek en Bilal Basacikoglu zijn weer bijna volledig terug op de training. Verdedigers Nieuwkoop en Van Beek zitten zondag alleen niet bij de selectie, terwijl het meedoen van Basacikoglu nog onzeker is.

'Nederlaag kwam hard aan'

De oefenmeester van Feyenoord had een moeilijke eerste nacht na de kansloze nederlaag tegen Manchester City in de Champions League. Hij heeft de beelden bekeken en probeert de draad weer op te pakken met oog op de uitwedstrijd tegen PSV. "Als je thuis verliest, op die manier, dan komt dat voor hele spelersgroep hard aan." Maar vandaag was het weer goed, aldus Van Bronckhorst.

'PSV blijft een goede ploeg'

Ondanks dat Feyenoord nog Europees voetbal speelt en op de ranglijst hoger staat dan PSV, vindt Van Bronckhorst het te voorbarig om te zeggen dat de Rotterdammers verder zijn dan de ploeg uit Eindhoven: "PSV heeft één keer verloren. Het is wel een teleurstelling voor hen dat ze niet meer in Europa spelen, maar PSV blijft goede ploeg."

Van Bronckhorst weet nog niet wat zijn ploeg zondag te wachten staat: "Ik denk dat PSV fel wil beginnen. Wij willen aan de bal het verschil maken."