Opnieuw corrupte medewerker Rotterdamse haven opgepakt

Een 43-jarige man uit Rozenburg is opgepakt voor corruptie. Hij werkt bij een overslagbedrijf in de Rotterdamse haven en wordt ervan verdacht drugssmokkelaars te hebben geholpen.

Zo zou hij containers met drugs erin zo hebben neergezet dat de smokkelaars er makkelijk bij konden. Het gaat om de ECT Delta Terminal, bevestigt justitie. Toen de politie daar binnenviel, was hij net bezig met een container waar 363 kilo cocaïne in zat.

Cash geld







Agenten hebben de man woensdagavond al gearresteerd, maar dat is pas vrijdagmiddag bekendgemaakt. In zijn huis is geld gevonden. Dat is in beslag genomen. Om welk bedrag het gaat, is onbekend.De man liep tegen de lamp nadat op de terminal een opengeknipte container was gevonden. Na maandenlang onderzoek door de zeehavenpolitie, douane en het overslagbedrijf kwamen ze uit bij de Rozenburger.

Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft komende twee weken vastzitten.

