'Rotterdam verdient gigantische boetes voor falende riolen'

Dries Mosch is verbijsterd. Na de recente hoosbuien zijn lager gelegen delen van Rotterdam opnieuw onder water gelopen doordat het riool niet doorspoelt. "En zeg niet dat ik niet heb gewaarschuwd."

In de schuur van het gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam in Rotterdam-Overschie staat het water centimeters hoog. Veel kostbare spullen staan in rekken en op pallets. Achter de schuren is een soort vijver ontstaan.

Mismoedig slentert Mosch er in zijn korte broek doorheen. "De zoveelste keer", zegt hij. "En de buren kijken ook naar mij, want ik zit toch in de gemeenteraad."

Schandalig



Al jarenlang maakt Mosch zich druk om het riool. Elk jaar raken de kolken in de lagere delen verstopt. Die moeten jaarlijks worden doorgespoeld.

"Maar onderhoud: ho maar. Nou, dan snapt het stadhuis het dus niet. Hier hebben de mensen last van. We melden het bij BuitenBeter en 14010. Maar daar wordt niet opgenomen of we worden niet teruggebeld. Schandalig!"

Boetes



"Als je auto geen APK heeft, krijg je een bekeuring. De gemeente kent geen bekeuringen. De gemeente Rotterdam moet gewoon gigantische boetes krijgen voor achterstallig onderhoud", vindt Mosch.

En dat zijn eigen partij Leefbaar Rotterdam al jarenlang in het college zit en er, in zijn ogen, dus ook weinig tot niets aan doet? "Ik houd m'n mond toch niet."