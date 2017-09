Feyenoord rekent niet meer op kaarten voor Napoli

Feyenoord rekent er niet meer op dat er nog kaarten worden toegewezen voor uitfans bij de uitwedstrijd tegen Napoli op dinsdag 26 september aanstaande. De club roept supporters, die al een reis naar de Italiaanse stad hebben geboekt en gepland, op om niet naar Napels af te reizen.

Hoewel Feyenoord officieel nog geen bericht heeft ontvangen dat haar supporters niet welkom zijn bij de wedstrijd, is inmiddels wel bekend dat de politie van Napels het bevoeghebbende gezag in de stad negatief zal adviseren over het toelaten van Feyenoord-supporters.

Feyenoord heeft dit vernomen via de KNVB, dat contact heeft gehad met de Italiaanse voetbalbond en vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam, die de voorbije dagen intensief contact hebben onderhouden met de Nederlandse ambassade in Rome. Feyenoord gaat er van uit dat het negatieve advies van de politie opgevolgd zal worden en er dus geen kaarten voor Feyenoord-supporters beschikbaar komen.

Tijdens een overleg in Napels vorige week maandag, waarbij een delegatie van Feyenoord, de politie Rotterdam en de Gemeente Rotterdam aanwezig waren, liet de Napolitaanse politie weten dat de wedstrijd is geclassificeerd als ‘extreem hoog risico’ en dat de komst van duizenden Feyenoord-supporters in combinatie met de Napoli-aanhang een te grote bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. Dit zou de reden van het verbod zijn, dat dus nog steeds niet in schriftelijke vorm door Feyenoord is ontvangen.