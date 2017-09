Rijnmond in actie voor Sint-Maarten

In heel Nederland wordt vrijdag geld ingezameld voor Sint-Maarten. Ook in de regio Rijnmond wordt actie gevoerd vanwege de landelijke hulpactie 'Nederland helpt Sint-Maarten'.

Het eiland werd onlangs verwoest door orkaan Irma. Bewoners hebben sindsdien niks meer en hebben dringend hulp nodig. Bijna alle gebouwen zijn beschadigd.

Schoon water



Sportketen Fit For Free heeft de loopbanden opengesteld om geld op te halen. Leden en niet-leden kunnen de hele dag lopen voor schoon drinkwater in alle 88 vestigingen in Nederland.

Iedere kilometer die wordt afgelegd is goed voor 1 liter water. Op de helft van de actie was landelijk al 33 duizend liter water bij elkaar gelopen. In Dordrecht stond de teller toen op 250 liter.



Tasjes en wax



Ook op basisschool De Fontein in Dordrecht dragen kinderen hun steentje bij. Ze maken tasjes met onder meer schriften, potloden en stiften voor hun leeftijdgenootjes op Sint-Maarten.

The Wax Bar in Rotterdam zamelt verzorgingsproducten in. Initiatiefneemster Roxximarah Richardson woonde negen jaar op Sint-Maarten en kon niet anders dan in actie komen.

Iedereen kan spullen langsbrengen bij de William Boothlaan in Rotterdam-Centrum.



Nederland helpt



Nederland helpt Sint-Maarten is een initiatief van het Rode Kruis. Mensen kunnen doneren op giro 5125. In Hilversum is een actiecentrum ingericht.

De teller stond vrijdagmiddag op 6,1 miljoen euro. De actie werd vrijdagochtend geopend door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor noodhulp voor Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustasius.